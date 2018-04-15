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Сирия: Латакия приняла участие в «Тотальном диктанте»
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    Сирия: Латакия приняла участие в «Тотальном диктанте»

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    Сирия: Латакия приняла участие в «Тотальном диктанте»

    Латакия, 15 апреля. Сирийский город Латакия принял участие в «Тотальном диктанте», несмотря на напряженную ситуацию в Сирии в связи с ударами со стороны США и их союзников.

    Сообщается, что мероприятие, участниками которого стали 80 человек, прошло в университете Тишрин.

    «В акции приняли участие 80 человек — 63 сирийца и 17 россиян, живущих в Латакии. Самому юному участнику было 10 лет, а самому взрослому - 64», — сообщили РИА Новости на кафедре иностранных языков, которая и организовала акцию в Латакии.

    Напомним, что акция «Тотальный диктант» прошла в субботу в более тысячи городах в 76 странах мира.

    Ранее Газета.ру сообщала, что победителем конкурса среди городов, претендующих на звание столицы «Тотального диктанта» в 2018 году, стал Владивосток. Всего в конкурсе участвовали 16 городов. Отбор проходил в два этапа: онлайн-голосование, где Владивосток получил почти 26 тысяч голосов, и финальная презентация города перед экспертным жюри.

    Автор: Ирина Новикова
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