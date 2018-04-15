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Сирия: неизвестные наносят авиаудары по Дейр эз-Зору — СМИ
Политика
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    Сирия: неизвестные наносят авиаудары по Дейр эз-Зору — СМИ

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    Сирия: неизвестные наносят авиаудары по Дейр эз-Зору — СМИ

    Дейр эз-Зор, 15 апреля. Источники сообщили, что в ночь на воскресенье неизвестные наносят удары с воздуха по сирийскому Дейр эз-Зору.

    Телеканал Аль-Джазира сообщает, что авиационные удары зафиксированы в четырех районах провинции.

    Напомним, что в ночь на субботу Соединенные Штаты, Великобритания и Франция провели военную операцию на территории Сирии. Удары были нанесены по ряду объектов, по утверждению западной стороны, связанных с производством химического оружия. Сирийская ПВО смогла успешно отразить большинство наносимых ударов. Согласно официальным данным, в результате атаки никто не погиб.

    Россия подвергла резкому осуждению атаку на Сирию, произведенную тремя странами.

    Автор: Ирина Новикова
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