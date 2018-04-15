Сирия: неизвестные наносят авиаудары по Дейр эз-Зору — СМИ

Дейр эз-Зор, 15 апреля. Источники сообщили, что в ночь на воскресенье неизвестные наносят удары с воздуха по сирийскому Дейр эз-Зору.

Телеканал Аль-Джазира сообщает, что авиационные удары зафиксированы в четырех районах провинции.

Напомним, что в ночь на субботу Соединенные Штаты, Великобритания и Франция провели военную операцию на территории Сирии. Удары были нанесены по ряду объектов, по утверждению западной стороны, связанных с производством химического оружия. Сирийская ПВО смогла успешно отразить большинство наносимых ударов. Согласно официальным данным, в результате атаки никто не погиб.

Россия подвергла резкому осуждению атаку на Сирию, произведенную тремя странами.