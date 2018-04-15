Москва, 15 апреля. Соединенные Штаты в Сирии потерпели одно из крупнейших за последние годы внешнеполитических поражений. Такое мнение высказал российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя удары Вашингтона, Лондона и Парижа по Сирии.

Клинцевич отметил, что Великобритания и Франция ограничились формальным участием в агрессии США. Политик убежден, что американцам не следует рассчитывать на большую поддержку союзников в Сирии.

«В этой связи весьма симптоматично, что ФРГ и Франция буквально сразу же после ракетных ударов выступили с предложением нового формата переговоров по ситуации на территории Сирии, который должен обеспечить политическое решение конфликта», — сказал сенатор.

Клинцевич добавил, что Соединенные Штаты потерпели одно из крупнейших внешнеполитических поражений на протяжении последних лет.

Ранее президент России Владимир Путин осудил удар международной коалиции во главе с США по Сирии. Российский лидер подчеркнул недопустимость агрессии против суверенного государства, — напоминает RT.

Накануне Генштаб РФ заявил о перехвате 71 крылатой ракеты «Томагавк» сирийскими ПВО.