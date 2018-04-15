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США в Сирии потерпели крупное внешнеполитическое поражение — Клинцевич
Политика
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    США в Сирии потерпели крупное внешнеполитическое поражение — Клинцевич

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    США в Сирии потерпели крупное внешнеполитическое поражение — Клинцевич

    Москва, 15 апреля. Соединенные Штаты в Сирии потерпели одно из крупнейших за последние годы внешнеполитических поражений. Такое мнение высказал российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя удары Вашингтона, Лондона и Парижа по Сирии.

    Клинцевич отметил, что Великобритания и Франция ограничились формальным участием в агрессии США. Политик убежден, что американцам не следует рассчитывать на большую поддержку союзников в Сирии.

    «В этой связи весьма симптоматично, что ФРГ и Франция буквально сразу же после ракетных ударов выступили с предложением нового формата переговоров по ситуации на территории Сирии, который должен обеспечить политическое решение конфликта», — сказал сенатор.

    Клинцевич добавил, что Соединенные Штаты потерпели одно из крупнейших внешнеполитических поражений на протяжении последних лет.

    США в Сирии потерпели крупное внешнеполитическое поражение — Клинцевич

    Ранее президент России Владимир Путин осудил удар международной коалиции во главе с США по Сирии. Российский лидер подчеркнул недопустимость агрессии против суверенного государства, — напоминает RT.

    Накануне Генштаб РФ заявил о перехвате 71 крылатой ракеты «Томагавк» сирийскими ПВО.

    Автор: Сергей Свазовский
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