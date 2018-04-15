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Политика
Эрдоган и Макрон обсудили удары США, Великобритании и Франции по Сирии
Политика
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    Эрдоган и Макрон обсудили удары США, Великобритании и Франции по Сирии

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    Эрдоган и Макрон обсудили удары США, Великобритании и Франции по Сирии

    Анкара, 15 апреля. Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили удары Вашингтона, Лондона и Парижа по Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает администрация турецкого президента.

    «Эрдоган обсудил с Макроном по телефону операцию США, Франции и Великобритании в Сирии в ответ на химического атаку со стороны сирийского режима. Наш президент отметил недопустимость использования как химического, так и обычного оружия против мирного населения», — отметил турецкий лидер.

    Указывается также, что Эрдоган подчеркнул необходимости урегулирования конфликта в Сирии дипломатическими методами.

    Ранее Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли серию ракетных ударов по Сирийской Арабской Республике. Предлогом для агрессии послужило голословное обвинение властей САР в применении химического оружия.

    Эрдоган и Макрон обсудили удары США, Великобритании и Франции по Сирии

    Президент РФ Владимир Путин осудил действия коалиции США и ее партнеров, — напоминает RT.

    Также от Генштаба России стало известно, что сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк».

    Автор: Сергей Свазовский
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