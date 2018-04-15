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Мисс Россией-2018 стала представительница Чувашии
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    Мисс Россией-2018 стала представительница Чувашии

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    Мисс Россией-2018 стала представительница Чувашии

    Москва, 15 апреля. Титул «Мисс Россия» получила участница конкурса из Чувашии Юлия Полячихина.

    Накануне состоялся финал конкурса в Барвихе. Имя новой обладательницы титула объявила победительница конкурса в 2017 году Попова.

    «Я безумно счастлива, даже не могу описать словами», — рассказала победительница конкурса, передает ТАСС.

    Мисс Россией-2018 стала представительница Чувашии

    Девушка является студенткой Чувашского государственного университета. Организаторы конкурса наградили Полячихину короной, денежным призом, а также возможностью представлять страну на мировых конкурсах.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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