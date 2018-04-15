Мисс Россией-2018 стала представительница Чувашии

Москва, 15 апреля. Титул «Мисс Россия» получила участница конкурса из Чувашии Юлия Полячихина.

Накануне состоялся финал конкурса в Барвихе. Имя новой обладательницы титула объявила победительница конкурса в 2017 году Попова.

«Я безумно счастлива, даже не могу описать словами», — рассказала победительница конкурса, передает ТАСС.

Девушка является студенткой Чувашского государственного университета. Организаторы конкурса наградили Полячихину короной, денежным призом, а также возможностью представлять страну на мировых конкурсах.

