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Постпред Сирии принес копии устава ООН для США, Франции и Британии на заседание Совбеза
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    Постпред Сирии принес копии устава ООН для США, Франции и Британии на заседание Совбеза

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    Постпред Сирии принес копии устава ООН для США, Франции и Британии на заседание Совбеза

    ООН, 15 апреля. Постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари принес копии устава всемирной организации для коллег из Соединенных Штатов, Великобритании и Франции на заседание Совета безопасности ООН. Таким образом дипломат напомнил Вашингтону, Лондону и Парижу о недопустимости нарушения суверенитета государств.

    Ранее Соединенные Штаты и их союзники нанесли серию ударов по военным целям и объектам гражданской инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике. Западные агрессоры оправдали свои действия применением химического оружия, в котором бездоказательно обвинили Дамаск.

    Постпред Сирии принес копии устава ООН для США, Франции и Британии на заседание Совбеза

    Президент России Владимир Путин осудил нападение на суверенное государство,  — напоминает RT.

    Накануне Генштаб России заявил, что во время ракетного удара США, Соединенного Королевства и Франции сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк».

    Автор: Сергей Свазовский
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