Постпред Сирии принес копии устава ООН для США, Франции и Британии на заседание Совбеза

ООН, 15 апреля. Постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари принес копии устава всемирной организации для коллег из Соединенных Штатов, Великобритании и Франции на заседание Совета безопасности ООН. Таким образом дипломат напомнил Вашингтону, Лондону и Парижу о недопустимости нарушения суверенитета государств.

Ранее Соединенные Штаты и их союзники нанесли серию ударов по военным целям и объектам гражданской инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике. Западные агрессоры оправдали свои действия применением химического оружия, в котором бездоказательно обвинили Дамаск.

Президент России Владимир Путин осудил нападение на суверенное государство, — напоминает RT.

Накануне Генштаб России заявил, что во время ракетного удара США, Соединенного Королевства и Франции сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк».