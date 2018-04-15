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США потратили впустую более $200 млн на удар по Сирии — эксперт
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    США потратили впустую более $200 млн на удар по Сирии — эксперт

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    США потратили впустую более $200 млн на удар по Сирии — эксперт

    Москва, 14 апреля. Соединенные Штаты потратили на удар по Сирийской Арабской Республике более 200 миллионов долларов, не добившись ощутимых результатов. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, Вашингтон потерпел поражение, а также потери репутационного характера.

    «Одна такая ракета стоит примерно два миллиона долларов. Вот и считайте. Американцы потратили более 200 миллионов долларов с нулевым эффектом. Была перехвачена 71 ракета из 103 выпущенных. Американский удар оказался неэффективным перед комплексами ПРО советского производства», — сказал эксперт.

    Он подчеркнул, что новые комплексы задействованы не были.

    США потратили впустую более $200 млн на удар по Сирии — эксперт

    Накануне Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли удар по военным целям и объектам гражданской инфраструктуры в Сирии. Россия осудила военную агрессию Вашингтона и союзников.

    Генштаб России в САР сообщил о перехвате 71 крылатых ракет «Томагавк».

    Автор: Сергей Свазовский
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