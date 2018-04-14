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Новым Терминатором станет актер из сериала «Агенты Щ.И.Т»
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    Новым Терминатором станет актер из сериала «Агенты Щ.И.Т»

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    Новым Терминатором станет актер из сериала «Агенты Щ.И.Т»

    Лос-Анджелес, 14 апреля. Новым исполнителем роли Терминатора в одноименной франшизе станет 35-летний американский актер Гэбриел Луна, который раньше снимался в телесериале «Агенты Щ.И.Т.». Об этом сообщает режиссер Том Миллер, который займется съемками новой части фильма.

    Как рассказал режиссер новой части Терминатора, главную роль в нем сыграет Луна, который раньше снимался в образе Призрачного гонщика. Кроме него, в фильме будет играть Маккензи Дэвис и Диего Бонета.

    Выход картины на экраны ожидается 22 ноября 2019 года. Информации о том, появится ли в ней первый исполнитель роли Терминатора Арнольд Шварценеггер, пока нет.

    Напомним, что Шварценеггер 29 марта отправился в лос-анджелесскую клинику для замены клапана катетера. Такая операция является «экспериментальной», в результате в рамках мероприятия возникли осложнения. Как сообщалось, операция прошла благополучно, актер чувствует себя хорошо.

     

    Автор: Антон Зарубин
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