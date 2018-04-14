Путин и Эрдоган договорились активизировать сотрудничество для урегулирования в Сирии

Москва, 14 апреля. Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган договорились об активизации сотрудничества для мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике после предпринятой США и их союзниками атаки на САР. Об этом сообщает администрация президента России.

Ранее Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли серию ударов по Сирии под предлогом предотвращения использования химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин осудил военную агрессию против Дамаска. Российский лидер также предупредил об опасности нового витка увеличения числа беженцев в САР. Он подчеркнул, что действия США и союзников противоречат их международным обязательствам.

Кроме того, стало известно, что в ходе ракетного удара Вашингтона, Лондона и Парижа ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк».