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Сирия: под Алеппо произошел взрыв, в небе замечены неизвестные самолеты
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    Сирия: под Алеппо произошел взрыв, в небе замечены неизвестные самолеты

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    Сирия: под Алеппо произошел взрыв, в небе замечены неизвестные самолеты

    Москва, 14 апреля. В районе Алеппо произошел взрыв возле иранского военного склада. Об этом сообщает верифицированный Twitter-аккаунт.

    По его информации, взрыв произошел под Алеппо в непосредственной близости от иранского военного склада. В районе также были замечены неидентифицированные самолеты, предположительно – израильские.

    Напомним, что в ночь на понедельник авиабаза Сирии «Тифор» (Т-4) подверглась удару с воздуха. Минобороны РФ сообщило, что удар нанесли самолеты F-15 ВВС Израиля. Три ракеты поразили цель, еще пять были сбиты средствами ПРО. Израильское командование пока никак не комментирует ситуацию. Правительство Сирии также возложило ответственность за инцидент Израиль.

     

    Автор: Антон Зарубин
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