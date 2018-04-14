Сирия: под Алеппо произошел взрыв, в небе замечены неизвестные самолеты
Москва, 14 апреля. В районе Алеппо произошел взрыв возле иранского военного склада. Об этом сообщает верифицированный Twitter-аккаунт.
По его информации, взрыв произошел под Алеппо в непосредственной близости от иранского военного склада. В районе также были замечены неидентифицированные самолеты, предположительно – израильские.
Напомним, что в ночь на понедельник авиабаза Сирии «Тифор» (Т-4) подверглась удару с воздуха. Минобороны РФ сообщило, что удар нанесли самолеты F-15 ВВС Израиля. Три ракеты поразили цель, еще пять были сбиты средствами ПРО. Израильское командование пока никак не комментирует ситуацию. Правительство Сирии также возложило ответственность за инцидент Израиль.
Confirmed reports state that an explsion did take place at an #Iranian weapons store near #Aleppo and that unknown warplanes were seen in the area. Probably #Israeli.— Strategic Sentinel (@StratSentinel) April 14, 2018