Анкара, 14 апреля. Президент Турции Реджеп Эрдоган в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости принятия мер для деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

Телеканал NTV отмечает, что Путин и Эрдоган подтвердили приверженность дипломатическому урегулированию в Сирии. Главы России и Турции договорились поддерживать тесный диалог с целью деэскалации ситуации в САР.

Ранее Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли серию ракетных ударов по Сирии. Россия осудила военную агрессию Вашингтона и его партнеров. Президент РФ Владимир Путин также акцентировал внимание на проблеме беженцев, которая осложнится после нападения.

Генштаб России заявил, что в ходе ракетного удара коалиции США, Великобритании и Франции сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк».