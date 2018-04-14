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Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о необходимости деэскалации в Сирии — Анкара
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    Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о необходимости деэскалации в Сирии — Анкара

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    Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о необходимости деэскалации в Сирии — Анкара

    Анкара, 14 апреля. Президент Турции Реджеп Эрдоган в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости принятия мер для деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

    Телеканал NTV отмечает, что Путин и Эрдоган подтвердили приверженность дипломатическому урегулированию в Сирии. Главы России и Турции договорились поддерживать тесный диалог с целью деэскалации ситуации в САР.

    Ранее Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли серию ракетных ударов по Сирии. Россия осудила военную агрессию Вашингтона и его партнеров. Президент РФ Владимир Путин также акцентировал внимание на проблеме беженцев, которая осложнится после нападения.

    Генштаб России заявил, что в ходе ракетного удара коалиции США, Великобритании и Франции сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк».

    Автор: Сергей Свазовский
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