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Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин
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    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

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    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

    Москва, 14 апреля. Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что действия западных стран в Сирии грубо нарушают как устав ООН, так и принципы международного права. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Главы России и Турции обсудили ракетные удары США и их союзников по Сирии, а также обострившуюся в связи с этим обстановку в регионе.

    «Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права», – сообщает пресс-служба Кремля.

    Как подчеркивается в сообщении, Москва и Анкара согласились, что в связи с происходящим необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, которое позволит реально продвинуть процесс политического урегулирования в Сирии.

    Напомним, что в ночь на субботу силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирии, выпустив более ста крылатых ракет. Согласно данным Минобороны России, силы ПВО Сирии сумели сбить 71 одну ракету. В результате удара пострадали трое гражданских.

    Автор: Антон Зарубин
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