Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

Москва, 14 апреля. Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что действия западных стран в Сирии грубо нарушают как устав ООН, так и принципы международного права. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы России и Турции обсудили ракетные удары США и их союзников по Сирии, а также обострившуюся в связи с этим обстановку в регионе.

«Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права», – сообщает пресс-служба Кремля.

Как подчеркивается в сообщении, Москва и Анкара согласились, что в связи с происходящим необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, которое позволит реально продвинуть процесс политического урегулирования в Сирии.

Напомним, что в ночь на субботу силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирии, выпустив более ста крылатых ракет. Согласно данным Минобороны России, силы ПВО Сирии сумели сбить 71 одну ракету. В результате удара пострадали трое гражданских.