Путин и Эрдоган обсудили ракетный удар США и их союзников по Сирии

Москва, 14 апреля. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган по телефону обсудили ракетный удар США и их союзников по Сирии, собщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонных переговоров лидеры России и Турции обсудили «обострившуюся ситуацию вокруг Сирии» в контексте ракетных ударов западных стран.

«Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права», — говорится в сообщении.

Москва и Анкара исходят из того, что в свете последних сбытий необходимо активизировать двусторонее взаимодействие по политическому урегулированию в САР.

Напомним, что 14 апреля США, Франция и Британия нанесли массированный удар по сирийским объектам. Сирийские средства ПВО сбили 71 из 103 ракет, в результате инцидента пострадали три мирных жителя.

Ранее Владимир Путин жестко раскритиковал действия западных стран, назвав их агрессий, направленной против суверенного государства. Он подчеркнул, что своими действиями Вашингтон, Лондон и Париж поддерживают террористов.