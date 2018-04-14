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Путин и Эрдоган обсудили ракетный удар США и их союзников по Сирии
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    Путин и Эрдоган обсудили ракетный удар США и их союзников по Сирии

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    Путин и Эрдоган обсудили ракетный удар США и их союзников по Сирии

    Москва, 14 апреля. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган по телефону обсудили ракетный удар США и их союзников по Сирии, собщает пресс-служба Кремля.

    В ходе телефонных переговоров лидеры России и Турции обсудили «обострившуюся ситуацию вокруг Сирии» в контексте ракетных ударов западных стран. 

    «Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права», — говорится в сообщении.

    Москва и Анкара исходят из того, что в свете последних сбытий необходимо активизировать двусторонее взаимодействие по политическому урегулированию в САР. 

    Напомним, что 14 апреля США, Франция и Британия нанесли массированный удар по сирийским объектам. Сирийские средства ПВО сбили 71 из 103 ракет, в результате инцидента пострадали три мирных жителя.

    Ранее Владимир Путин жестко раскритиковал действия западных стран, назвав их агрессий, направленной против суверенного государства. Он подчеркнул, что своими действиями Вашингтон, Лондон и Париж поддерживают террористов. 

    Автор: Ирина Селезнева
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