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Украина
Украинским пограничникам выдали беспилотники для мониторинга границы с Крымом
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    Украинским пограничникам выдали беспилотники для мониторинга границы с Крымом

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    Украинским пограничникам выдали беспилотники для мониторинга границы с Крымом

    Киев, 14 апреля. Украинские пограничники начали использовать беспилотники на границе с Крымом, сообщила Госпогранслужба страны.

    Херсонские пограничники получили беспилотники «M» украинского производства. Как отмечает Госпогранслужба, теперь сотрудники ведомства могут наблюдать не только с земли, но и с воздуха. 

    «Беспилотники оснащены современными видео и тепловизионными камерами и дают возможность отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров», — говорится в сообщении.

    Комплексы «Spectator-M» используются на административной границе с Крымом, добавили в управлении. Крым стал российским регионом в марте 2014 года, когда подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.

    В Киеве называют российский полустров украинской территорией, однако референдум прошел согласно международному праву. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно и пересмотру не подлежит.

    Автор: Ирина Селезнева
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