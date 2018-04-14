Украинским пограничникам выдали беспилотники для мониторинга границы с Крымом

Киев, 14 апреля. Украинские пограничники начали использовать беспилотники на границе с Крымом, сообщила Госпогранслужба страны.

Херсонские пограничники получили беспилотники «M» украинского производства. Как отмечает Госпогранслужба, теперь сотрудники ведомства могут наблюдать не только с земли, но и с воздуха.

«Беспилотники оснащены современными видео и тепловизионными камерами и дают возможность отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров», — говорится в сообщении.

Комплексы «Spectator-M» используются на административной границе с Крымом, добавили в управлении. Крым стал российским регионом в марте 2014 года, когда подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.

В Киеве называют российский полустров украинской территорией, однако референдум прошел согласно международному праву. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно и пересмотру не подлежит.