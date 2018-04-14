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РФ ждет реакции ОБСЕ на «ковбойское поведение» США в Сирии – Лукашевич
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    РФ ждет реакции ОБСЕ на «ковбойское поведение» США в Сирии – Лукашевич

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    РФ ждет реакции ОБСЕ на «ковбойское поведение» США в Сирии – Лукашевич

    Вена. 14 апреля. Россия ожидает реакции генсека ОБСЕ и итальянского председательства в ОБСЕ на безрассудное «ковбойское поведение» США, Великобритании и Франции в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в связи с ракетным ударом США, Великобритании и Франции по территории Сирии.

    «Безрассудное ковбойское поведение Вашингтона, Лондона и Парижа должно получить оценку всех вменяемых членов международного сообщества. Признательны тем государства- участникам ОБСЕ, которые четко заявили свою позицию и отказались поддерживать авантюру США и их приспешников», – отметил Лукашевич.

    Также он добавил, что Россия ждет реакции генсека ОБСЕ и итальянского председательства в организации, отметив, что агрессия США и их союзников против Сирии является очевидным случаем нарушения норм международного права.

    Напомним, что в ночь на субботу силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирии, выпустив более ста крылатых ракет. Согласно данным Минобороны России, силы ПВО Сирии сумели сбить 71 одну ракету. В результате удара пострадали трое гражданских.

    Комментируя произошедшее в Сирии, президент России Владимир Путин заявил, что США усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

     

    Автор: Антон Зарубин
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