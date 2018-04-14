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Захарова призвала ЕС прекратить провокации его членов против Сирии
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    Захарова призвала ЕС прекратить провокации его членов против Сирии

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    Захарова призвала ЕС прекратить провокации его членов против Сирии

    Москва, 14 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова призвала Европейский Союз прекратить участие членов организации в провокациях, направленных против Сирийской Арабской Республики. Соответствующую запись дипломат оставила на своей странице в социальной сети Facebook.

    Захарова привела цитату стран-членов ЕС, призвавших Москву и Тегеран использовать влияние на сирийские власти во избежание «дальнейшего применения химического оружия».

    Представитель МИД РФ призвала европейцев «использовать что-нибудь», чтобы прекратить участие своих членов в провокации,  — передает Газета.ru.

    Ранее США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирийской Арабской Республике. Президент России Владимир Путин осудил акт военной агрессии против Дамаска. Он отметил, что действия Вашингтона и его союзников приведут к новому витку роста числа беженцев.

    Захарова призвала ЕС прекратить провокации его членов против Сирии

    Также накануне стало известно о перехвате 71 крылатой ракеты «Томагавк» сирийской ПВО. Об этом сообщил генштаб ВС России в Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
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