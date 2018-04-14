«Ничего не изменилось»: Небензя напомнил о советской брошюре, говоря об угрозе миру

Нью-Йорк, 14 апреля. Постпред РФ при ООН Василий Небензя вспомнил о советской брошюре, которая рассказывала о военных приготовлениях США и стран военно-политического блока НАТО.

США и страны Запада в очередной показали «свои нечистоплотные игры», заявил российский дипломат.

«В советское время была такая брошюра, которая называлась «Откуда исходит угроза миру». В ней рассказывалось о военных приготовлениях Вашингтона и стран НАТО», — добавил Василий Небензя.

Он подчеркнул, что с того времени «ничего не изменилось». Постпред РФ при ООН призвал страны обратить внимание на заявления Вашингтона и на то, «в какие барабаны сегодня бьют» в США, прикрываясь заботой о демократии и правах человека.

Дипломат выразил надежду на то, что мир не увидит дня хуже, чем 14 апреля, когда США нанесли ракетный удар по военной и гражданской инфраструктуре Сирии. Президент РФ Владимир Путин назвал актом агрессии удар западных стран, подчеркнув, что тем самым они фактически поддерживают террористов. Массированная атака Сирии может обернуться новой волной беженцев из арабской республики, считает российский лидер.