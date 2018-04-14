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Политика
США продолжат оказывать давление на Сирию — Госдеп
Политика
США продолжат оказывать давление на Сирию — Госдеп
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    США продолжат оказывать давление на Сирию — Госдеп

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    США продолжат оказывать давление на Сирию — Госдеп

    Нью-Йорк, 14 апреля. США продолжат оказывать давление на Сирию и другие страны, обвиняемые в «применении» химического оружия. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

    Выступая на заседании Совбеза ООН, Хейли заявила, что переговоры не дали результатов и «пришло время действовать». Кроме того она пообещала, что Вашингтон и дальше будет давить на Дамаск.

    Напомним, что в ночь на субботу силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирии, выпустив более ста крылатых ракет. Согласно данным Минобороны России, силы ПВО Сирии сумели сбить 71 одну ракеты. В результате удара пострадали трое гражданских.

    Комментируя произошедшее в Сирии, президент России Владимир Путин заявил, что США усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

    Автор: Антон Зарубин
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