США продолжат оказывать давление на Сирию — Госдеп

Нью-Йорк, 14 апреля. США продолжат оказывать давление на Сирию и другие страны, обвиняемые в «применении» химического оружия. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Выступая на заседании Совбеза ООН, Хейли заявила, что переговоры не дали результатов и «пришло время действовать». Кроме того она пообещала, что Вашингтон и дальше будет давить на Дамаск.

Напомним, что в ночь на субботу силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирии, выпустив более ста крылатых ракет. Согласно данным Минобороны России, силы ПВО Сирии сумели сбить 71 одну ракеты. В результате удара пострадали трое гражданских.

Комментируя произошедшее в Сирии, президент России Владимир Путин заявил, что США усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.