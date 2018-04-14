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Политика
Россия из-за агрессии против Сирии созывает заседание группы по прекращению огня в САР
Политика
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    Россия из-за агрессии против Сирии созывает заседание группы по прекращению огня в САР

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    Россия из-за агрессии против Сирии созывает заседание группы по прекращению огня в САР

    Женева, 14 апреля. Российская Федерация созывает заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирийской Арабской Республике из-за ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом сообщила пресс-секретарь постоянного представительства России при женевском отделении ООН Ольга Жигалова.

    «По инициативе России как одного из сопредседателей Целевой группы по прекращению огня было принято решение о созыве внеочередного заседания группы 16 апреля», — отметила дипломат.

    Ранее Соединенные Штаты, Великобритания и Франции нанесли серию ракетных ударов по военным целям и объектам социально-экономической инфраструктуры в Сирии.

    Россия из-за агрессии против Сирии созывает заседание группы по прекращению огня в САР

    В результате погибли мирные жители. Президент России Владимир Путин осудил акт агрессии против Дамаска. В ходе атаки сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк». Об этом сообщил Генеральный штаб России в Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
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