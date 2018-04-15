Сирия, 15 апреля. США и курды разворачивают новые военные объекты в районе Манбиджа в провинции Алеппо. «Джебхат ан-Нусра»***1 готовит диверсию против армии САР вблизи Абу Духура в Идлибе. Перемирие между боевиками «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурии» было нарушено, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под угрозой диверсии «Джебхат ан-Нусры» в районе Абу Духура в Идлибе; вели короткие перестрелки с боевиками в горах Северной Латакии.

Международная коалиция: сформировала новый пункт управления в Манбидже; вместе с курдами разворачивают дополнительную опорную базу у линии соприкосновения с ССА** на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 усилило разведку на юге Дамаска, рассчитывая отразить грядущее наступление войск САР; продолжает бои с «Тахрир аш-Шам» на западе Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): готовит атаку на позиции «Ахрар аш-Шам» к западу от Алеппо; возобновила бои с «Джебхат Тахрир Сурией» на юге Идлиба; предотвратила нападение смертников ИГ1 на свои позиции на юго-западе САР; пытается прекратить междоусобные стычки своих боевиков в Эль-Кунейтре.

Провинция Дамаск

Отряды «Исламского государства», удерживающие районы Ярмук, Аль-Хаджар Аль-Асвад и Аль-Кадам на южной окраине Дамаска, намерены отразить готовящееся наступление Сирийской арабской армии (САА) на этом направлении, передает подконтрольный террористической группировке Интернет-портал FURAT. Сообщается, что боевики сосредоточивают усилия на удержании данного анклава и ведут усиленную разведку, дабы выявить намерения и вероятный замысел действий правительственных войск САР. Также исламистами проводится дооборудование фортификационных сооружений и опорных пунктов в целях повышения устойчивости обороны в столичном регионе.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии продолжаются короткие перестрелки между силами сирийской армии и террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщает информационный Twitter-канал (@NatDefFor). Столкновения вновь были инициированы исламистами, которые открыли минометный огонь по расположениям войск САР в этом районе, в том числе недалеко от населенного пункта Шир Аль-Сахаб. Отмечается, что никто из военнослужащих САА не пострадал. Правительственные силы, в свою очередь, ответили огнем из танков и артиллерийских орудий. Боевикам был нанесен значительный урон, однако точные сведения о потерях в их рядах пока устанавливаются.

Провинция Алеппо

По информации агентства Aleppo Media Center, в одном из культурных центров города Манбидж был развернут новый пункт управления сил международной коалиции, возглавляемой США. Отмечается, что данный объект будет также выполнять функцию координационного центра в случае начала наступления турецких войск и боевиков Сирийской свободной армии (ССА) на позиции курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на северо-востоке Алеппо. Источник также сообщает, что в районе поселения Дадат к северу от Манбиджа американские военнослужащие при содействии курдских бойцов Сирийских демократических сил (SDF)**** в настоящее время оборудуют дополнительную опорную базу.

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» активизировали наблюдение в районе позиций вражеского исламистского формирования «Джебхат Тахрир Сурия» вблизи городов Дарат Изза и Хан Аль-Асаль к западу от Алеппо, передает оппозиционный портал Masar Press Net. Предполагается, что «Ан-Нусра» готовит новую массированную атаку на опорные пункты бывших союзников в этом районе.

Провинция Даръа

По данным военного источника в Twitter (@sayed_ridha), в районе города Аш-Шейх Саад в западной части Даръа произошло очередное крупное столкновение между бандгруппами ИГ и «Джебхат ан-Нусры». Также установлено, что боевики «Тахрир аш-Шам» оборудуют новые позиции для сдерживания атак отрядов противника в окрестностях населенного пункта Хейт.

Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» перекрыли шоссе в районе поселения Рафид к западу от Даръа, дабы предотвратить проникновение в зону их контроля двух «джихад-мобилей» ИГИЛ. Информация о готовящемся теракте была получена ими в ходе разведки. Об этом сообщает подконтрольный боевикам портал Qasioun News.

Между тем, согласно данным агентства Daraa Now, в рядах «Джебхат ан-Нусры» участились случаи хищения оружия и боеприпасов исламистами. Сообщается, что группа боевиков, действующих в окрестностях города Музайриб на западе от столицы провинции, совершила кражу нескольких пулеметов, противотанковых мин, а также средств связи, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб было зафиксировано нарушение временного перемирия между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурией», передает портал Al Manar News. Новые столкновения разворачивались в предместьях города Хан Шейхун. По предварительным данным, общие потери с обеих сторон составляют как минимум пять боевиков убитыми, десятки исламистов получили ранения.

По данным источников ливанского агентства Al Masdar News, главари «Джебхат ан-Нусры» планируют проведение диверсии против сирийской армии в районе Абу Духура на юго-востоке региона. Зафиксировано, что боевики усиленно изучают обстановку на линии соприкосновения с САА к югу от города.

Провинция Эль-Кунейтра

В провинции Эль-Кунейтра не прекращаются разногласия внутри «Джебхат Фатх аш-Шам», связанные с проблемами организации боевой деятельности, сообщает на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. По его данным, недовольства части рядовых боевиков уже переросли в серьезные боестолкновения. Отмечается, что есть потери, однако данные об их количестве пока уточняются. Главари террористической группировки сейчас спешно пытаются предпринять какие-то меры для урегулирования конфликта и восстановления боеспособности подконтрольных отрядов в районе Голанских высот.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)