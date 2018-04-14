Спусковым крючком для удара по Сирии стали публикации в соцсетях — Захарова

Москва, 14 апреля. США, Великобритания и Франции готовы наносить ракетные удары, основываясь лишь на публикациях в соцсетях. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ракетный удар по Сирии.

«Удары, совершенные США по Сирии, не имеют под собой никакого обоснования. Нет ни фактов, ни других доказательств о применении сирийской армией химоружия», – сказала Захарова.

Она добавила, что США действовали, не имея на руках фактических доказательств, опираясь на материалы СМИ и публикации в соцсетях.

«Аргументация США перед приказом о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии изумляет. Как заявили через несколько часов после атаки, спусковым крючком послужили материалы СМИ и публикация из соцсетей. О чем еще тут можно говорить», – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что решение России по сложившейся ситуации будет принято после завершения заседания СБ ООН.

Напомним, что ВС США, Великобритании и Франции провели ракетный удар по территории Сирии в ночь на субботу. По данным Минобороны России, были выпущены 103 ракеты, 71 из которых была сбита силами ПРО Сирии. Сообщается о трех пострадавших в ходе обстрела.

Президент России Владимир Путин осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что такими действиями коалиция лишь помогает террористам. Также российский лидер отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.