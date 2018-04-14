Меню
Политика
Спусковым крючком для удара по Сирии стали публикации в соцсетях — Захарова
Политика
США продолжат оказывать давление на Сирию — Госдеп
Следующая новость
Загрузка...

    Спусковым крючком для удара по Сирии стали публикации в соцсетях — Захарова

    162

    Спусковым крючком для удара по Сирии стали публикации в соцсетях — Захарова

    Москва, 14 апреля. США, Великобритания и Франции готовы наносить ракетные удары, основываясь лишь на публикациях в соцсетях. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ракетный удар по Сирии.

    «Удары, совершенные США по Сирии, не имеют под собой никакого обоснования. Нет ни фактов, ни других доказательств о применении сирийской армией химоружия», – сказала Захарова.

    Она добавила, что США действовали, не имея на руках фактических доказательств, опираясь на материалы СМИ и публикации в соцсетях.

    «Аргументация США перед приказом о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии изумляет. Как заявили через несколько часов после атаки, спусковым крючком послужили материалы СМИ и публикация из соцсетей. О чем еще тут можно говорить», – отметила Захарова.

    Она подчеркнула, что решение России по сложившейся ситуации будет принято после завершения заседания СБ ООН.

    Напомним, что ВС США, Великобритании и Франции провели ракетный удар по территории Сирии в ночь на субботу. По данным Минобороны России, были выпущены 103 ракеты, 71 из которых была сбита силами ПРО Сирии. Сообщается о трех пострадавших в ходе обстрела.

    Президент России Владимир Путин осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что такими действиями коалиция лишь помогает террористам. Также российский лидер отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    21:00   14 Апреля 2018
    2265
    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    20:55   14 Апреля 2018
    1996
    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    18:21   14 Апреля 2018
    12476
    «Сирия – США – 71:32 – счет на табло». В Сети иронизируют над провальным ударом США по САР

    «Сирия – США – 71:32 – счет на табло». В Сети иронизируют над провальным ударом США по САР

    18:00   14 Апреля 2018
    10229