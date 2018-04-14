В четвертую годовщину начала АТО: акция у посольства Украины прошла в Москве

Москва, 14 апреля. Серия одиночных пикетов прошла у здания посольства Украины в Москве. Поводом для проведения мероприятия стала четвертая годовщина начала Киевом на Донбассе так называемой «антитеррористической операции» — АТО, которая продолжается по сей день.

В Леонтьевский переулок, где расположена украинская дипломатическая миссия, пришли четыре человека, державшие в руках плакаты, объединенные общим тезисом «Равнодушие страшней снарядов». По словам одного из активистов, журналиста Алексея Полуботы, они являются представителями патриотического клуба «Словороссия», который объединяет писателей и поэтов, оказывающих различную поддержку Донецкой и Луганской народным республикам.

«Наша акция символически называлась «Равнодушие страшней снарядов», — рассказал Полубота в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей. — В последнее время в русском, российском обществе стали мало говорить о той беде, в которой живут уже четыре года жители Донбасса. Между тем, почти ежедневно происходят обстрелы, гибнут люди».

По словам активиста, участники акции посчитали, что «недопустимо молчание, которым сопровождаются в нашем обществе преступления киевских украинских прозападных властей».

«Мы хотели таким образом показать свою поддержку нашим соотечественникам, сказать о том, что все преступления, которые совершаются, не должны оставаться без ответа. Виновные должны быть привлечены к ответственности. И самое главное, что именно наше неравнодушие должно морально поддерживать тех людей, которые в свое время поверили России, в Россию, хотят жить в России — по-прежнему, несмотря на четыре года войны, и несколько неопределенной позиции РФ. И если власть сейчас не все может сделать, значит, мы – общество – должны стараться поддерживать своих соотечественников как можем. В частности – подобными акциями», — рассказал собеседник ФАН.

Акция прошла спокойно и завершилась без происшествий, уточняет ФАН.

Полубота также отметил, что ранее префектурой Центрального административного округа ему и его единомышленникам было отказано в проведении массового пикета под предлогом невозможности обеспечить безопасность мероприятия.

Напомним, что именно 14 апреля 2014 года, четыре года назад, Александр Турчинов, на тот момент – и.о. президента Украины, своим указом ввел в действие решение СНБО о проведении АТО.

