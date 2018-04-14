Вашингтон, 14 апреля. Соединенные Штаты Америки считают маловероятным фальсификацию химической атаки в Сирии оппозицией. Такое заявление сделал представитель администрации американского президента.

Следует отметить, что именно голословные обвинения в химической атаке в адрес Дамаска послужили поводом для военной агрессии Вашингтона, Лондона и Парижа против Сирии. В результате ракетных ударов западных агрессоров по Сирии уже есть жертвы среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин осудил нападение США и их партнеров по коалиции, подчеркнув, что своими действиями международная коалиция помогает террористам. Российский лидер спрогнозировал обострение проблемы беженцев в Сирии, — пишет RT.

Ранее Генштаб РФ сообщил, что в ходе ракетного удара коалиции США, Соединенного Королевства и Франции ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк».