Сирия: Генштаб объявил о полном освобождении Восточной Гуты от боевиков

Дамаск, 14 апреля. Военное командование Сирии объявило о полном освобождении Восточной Гуты от боевиков. Последним под контроль Дамаска был возращен город Дума. Об этом сообщает сирийский Генштаб.

«На фоне ответа наших систем ПВО на тройную атаку США, Франции и Великобритании на ряд целей в Сирии, а также после серии сосредоточенных и тяжелых военных операций в ходе последней недели, силы наших доблестной армии и союзников завершили освобождение всех городов и деревень Восточной Гуты. Все террористы покинули населенный пункт Дума, являвшийся последним бастионом боевиков в Восточной Гуте», – гласит официальное заявление сирийского Генштаба.

Сейчас саперы проводят осмотр площадей, улиц и переходов, чтобы найти и обезвредить мины и самодельные взрывные устройства, которые были оставлены террористами в городе. Военные обеспечивают безопасность в освобожденных районах и делают все, чтобы ускорить возвращение гражданских в их дома.

Силами САА были захвачены склады и производственные линии боевиков, а также значительные запасы снаряжения. Кроме того, сирийская армия обнаружила больше количество туннелей, используемых террористами для снабжения и перемещения.