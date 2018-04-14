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Политика
США используют постановочные кадры для атаки на Сирию — Лукашевич
Политика
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    США используют постановочные кадры для атаки на Сирию — Лукашевич

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    США используют постановочные кадры для атаки на Сирию — Лукашевич

    Вена, 14 апреля. США и их союзники активно используют постановочные сюжеты и ложные заявления в прессе для того, чтобы оправдать военную агрессию в Сирии. Об этом в суббот заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    «Ничего кроме «highly likely» (велика вероятность — прим. ФАН) за ними не стоит. Так уже было в Косово, в Ираке, Ливии. Такая же ложь стала поводом для ракетного удара США год назад по авиабазе «Шайрат» в Сирии», — отметил дипломат.

    Напомним, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп распорядился осуществить ракетный удар по объектам сирийской армии. В атаке на Сирию также участвовали ВВС Франции и Великобритании.

    Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН, где внесла резолюцию, осуждающую действия Соединенных Штатов и их союзников. Москва расценила бомбардировку Сирии как акт военной агрессии против суверенного государства. Однако документ не был принят, поскольку не набрал необходимое число голосов.

    США используют постановочные кадры для атаки на Сирию — Лукашевич

    Автор: Антон Соколов
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