США используют постановочные кадры для атаки на Сирию — Лукашевич

Вена, 14 апреля. США и их союзники активно используют постановочные сюжеты и ложные заявления в прессе для того, чтобы оправдать военную агрессию в Сирии. Об этом в суббот заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Ничего кроме «highly likely» (велика вероятность — прим. ФАН) за ними не стоит. Так уже было в Косово, в Ираке, Ливии. Такая же ложь стала поводом для ракетного удара США год назад по авиабазе «Шайрат» в Сирии», — отметил дипломат.

Напомним, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп распорядился осуществить ракетный удар по объектам сирийской армии. В атаке на Сирию также участвовали ВВС Франции и Великобритании.

Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН, где внесла резолюцию, осуждающую действия Соединенных Штатов и их союзников. Москва расценила бомбардировку Сирии как акт военной агрессии против суверенного государства. Однако документ не был принят, поскольку не набрал необходимое число голосов.