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Сирия: боевики возобновили обстрелы Дамаска, есть жертвы
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    Сирия: боевики возобновили обстрелы Дамаска, есть жертвы

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    Сирия: боевики возобновили обстрелы Дамаска, есть жертвы

    Дамаск, 14 апреля. Незаконные вооруженные формирования с пятницы возобновили минометные обстрелы Дамаска в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «Вчера возобновились минометные обстрелы Дамаска и его пригородов. Боевики незаконных вооруженных формирований из столичного квартала Мухайям-Эль-Ярмук открыли огонь из миномета по перекрестку дорог Аль-Батиха южной части города Дамаска» — сказал глава Центра примирения РФ генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Евтушенко отметил, что в результате обстрелов пострадали несколько мирных жителей, среди которых есть дети.

    Накануне Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сирии. Россия осудила акт военной агрессии против суверенного государства.

    Автор: Сергей Свазовский
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