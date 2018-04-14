Сирия: боевики возобновили обстрелы Дамаска, есть жертвы

Дамаск, 14 апреля. Незаконные вооруженные формирования с пятницы возобновили минометные обстрелы Дамаска в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Вчера возобновились минометные обстрелы Дамаска и его пригородов. Боевики незаконных вооруженных формирований из столичного квартала Мухайям-Эль-Ярмук открыли огонь из миномета по перекрестку дорог Аль-Батиха южной части города Дамаска» — сказал глава Центра примирения РФ генерал-майор Юрий Евтушенко.

Евтушенко отметил, что в результате обстрелов пострадали несколько мирных жителей, среди которых есть дети.

Накануне Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сирии. Россия осудила акт военной агрессии против суверенного государства.