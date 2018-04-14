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Минобороны РФ заявило о завершении вывода боевиков из сирийской Думы
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    Минобороны РФ заявило о завершении вывода боевиков из сирийской Думы

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    Минобороны РФ заявило о завершении вывода боевиков из сирийской Думы

    Москва, 14 апреля. Министерство обороны РФ заявило о завершении вывода боевиков из сирийской Думы в Восточной Гуте. Город покинули свыше 21 тыс.террористов и членов их семей.

    «Вчера на 107 автобусах отправлены последние 3 976 боевиков с членами семей, выразивших желание покинуть город Дума. Вывод боевиков из города полностью завершен. В общей сложности город покинули 21145 боевиков и членов их семей», — заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал- майора Юрий Евтушенко.

    Всего же при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в САР из Восточной Гуты было выведено 67 тыс. 680 боевиков и их близких.

    Напомним, что ситуация в Сирии в очередной раз обострилась после того, как США, Великобритания и Франция совершили ракетную атаку на объекты сирийской армии в Хомсе и под Дамаском. Россия назвала это актом агрессии и внесла резолюцию, которая осуждает действия США и их союзников, однако документ не был принят, поскольку не набрал нужное число голосов в СБ ООН.

    Минобороны РФ заявило о завершении вывода боевиков из сирийской Думы

    Автор: Антон Соколов
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