Участники удара по Сирии предоставляли авиазащиту для ИГ – Джаафари

Нью-Йорк, 14 апреля. Страны, участвовавшие в ракетном ударе по Сирии, предоставляли авиазащиту для террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). С таким заявлением выступил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

«Некоторые будут заявлять, что борются с ИГИЛ1 в Ираке. Но они предоставляли авиазащиту для ИГИЛ. США, Франция, Британия при этом осуществляют ракетные удары по нашим объектам, чтобы мы не могли одержать победу над ИГИЛ. Но их удары мы смогли перехватить, взаимодействуя с нашими друзьями в Ираке», – заявил Джаафари.

По его словам, США, Великобритания и Франция испытывают крайнее недовольство. Сирийский дипломат добавил, что Сирия больше не будет продолжать политическое сотрудничество с теми странами, которые проголосовали против российской резолюции в СБ ООН.

«И те, кто проголосовал против российского проекта резолюции, сказали, что поддерживают политическое урегулирование. Мы им сейчас хотим сказать после их позорного голоса против проекта резолюции: те, кто проголосовал против резолюции, больше не являются партнером сирийского правительства в любом политическом процессе», – заключил Джаафари.

Напомним, что ВС США, Великобритании и Франции провели ракетный удар по территории Сирии в ночь на субботу. По данным Минобороны России, были выпущены 103 ракеты, 71 из которых была сбита силами ПРО Сирии. Сообщается о трех пострадавших в ходе обстрела.

Президент России Владимир Путин осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что такими действиями коалиция лишь помогает террористам. Также российский лидер отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.