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Лондон объяснил свое участие в агрессии против Сирии
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    Лондон объяснил свое участие в агрессии против Сирии

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    Лондон объяснил свое участие в агрессии против Сирии

    Лондон, 14 апреля. Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс объяснил участие Лондона в военной агрессии против Сирийской Арабской Республики. По его словам, Соединенное Королевство считает неэффективными дипломатические средства урегулирования сирийского конфликта.

    Британский дипломат увязал ракетный удар по Сирии с якобы имевшей место химической атакой в Думе, в которой США и их союзники безосновательно обвиняют официальный Дамаск, — передает РИА Новости

    Лондон объяснил свое участие в агрессии против Сирии

    Накануне президент РФ Владимир Путин резко осудил ракетные удары Вашингтона, Лондона и Парижа по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Сирии. Российский лидер подчеркнул, что агрессивные действия США и их партнеров противоречат международным обязательствам этих государств.

    Путин также  акцентировал внимание на проблеме сирийских беженцев, число которых наверняка увеличится после удара западных агрессоров.

    Ранее также стало известно, что ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк». Об этом сообщил Генштаб ВС России.

    Автор: Сергей Свазовский
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