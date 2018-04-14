Венесуэла назвала жестокой и несправедливой атаку США на Сирию

Каракас, 14 апреля. Власти Венесуэлы решительно осудили атаку США, Франции и Великобритании на Сирию.

В заявлении, которое распространило в субботу министерство иностранных дел Венесуэлы, говорится, что западные страны в очередной раз продемонстрировали пренебрежение международным правом, когда в одностороннем порядке приняли решение начать бомбардировку Сирии. Тем самым они нарушили суверенитет Сирии, а также права жителей этой страны, включая право на жизнь.

«Президент Венесуэлы от имени народа и правительства страны выражает свою абсолютную солидарность с сирийским народом и правительством перед лицом гибели, ранений и материального урона как следствие этой жестокой и несправедливой атаки», — сообщает МИД.

Власти Венесуэлы также сравнили ситуацию в Сирии с вторжением США в Ирак в 2003 году. В тот раз военная интервенция тоже началась с бездоказательных обвинениях в использовании оружия массового поражения, которое в итоге так и не было найдено.

Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против САР, однако документ не был принят.