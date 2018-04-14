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Постпред Сирии напомнил, что под американской оккупацией остается треть страны
Политика
США продолжат оказывать давление на Сирию — Госдеп
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    Постпред Сирии напомнил, что под американской оккупацией остается треть страны

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    Постпред Сирии напомнил, что под американской оккупацией остается треть страны

    Нью-Йорк, 14 апреля. Под прямой военной оккупацией США остается около трети Сирии, заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари.

    «В этом совете существуют те, кто предпочитает не обратить внимания на огромного слона, о котором мы говорили ранее: о прямой военной оккупации одной трети моей страны. Прямая американская оккупация одной трети нашей территории», – напомнил Джаафари.

    Сирийский дипломат напомнил, что суверенитет его государства был грубо нарушен постоянным членом Совбеза ООН, имея в виду США.

    Напомним, что ВС США, Великобритании и Франции провели ракетный удар по территории Сирии в ночь на субботу. По данным Минобороны России, были выпущены 103 ракеты, 71 из которых была сбита силами ПРО Сирии. Сообщается о трех пострадавших в ходе обстрела.

    Президент России Владимир Путин осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что такими действиями коалиция лишь помогает террористам. Также российский лидер отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

    Автор: Антон Зарубин
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