Сирия итоги за сутки на 15 апреля 06.00: три мирных жителя Хомса пострадало от ударов коалиции, САА обстреливает позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 15 апреля. Трое жителей Хомса пострадали в результате ракетной атаки международной коалиции, САА ведет обстрел позиций ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Даръа продолжаются перестрелки между ИГ и ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Алеппо, Хомсе и Даръа, атаковали ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ нанесли удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: вело бои с САА в Дейр-эз-Зоре, атаковало ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: вела бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо, противостоит ИГ в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

Международная коалиция: нанесла ракетные удары по территории САР.

Провинция Дамаск

Местный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@actionpal_en), что недалеко от лагеря беженцев Ярмук отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Исламского государства».

Военный Twitter-канал (@Dannymakkisyria) передавал, что сирийская военная полиция прибыла в город Дума.

Провинция Алеппо

Боевики атаковали расположения правительственных войск в районе авиабазы Найраб, передавал военный Telegram-канал (@emaannewscenter1). Также источник писал в сети Telegram (@emaannewscenter1), что перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями отмечались недалеко от населенного пункта Хан Туман на юге провинции Алеппо.

Местные источники сообщали, что в западной части региона фиксировались единичные столкновения между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Перестрелки между радикальными коалициями продолжаются, несмотря на заключенное между ними перемирие.

В городе Кабасин прогремел взрыв, передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По сведениям правозащитной организации, сдетонировало СВУ, заложенное в мотоцикле, припаркованном на одной из улиц. Информации о пострадавших не поступало.

Жители административного центра провинции Алеппо вышли на митинг в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и правительства Башара Асада. Информационное агентство Al-Masdar News писало, что демонстранты с сирийскими и российскими флагами осудили недавнюю неожиданную атаку сил США, Великобритании и Франции.

Напомним, возглавляемая США международная коалиция атаковала территорию САР, выпустив 103 ракеты. 71 снаряд ликвидировали сирийские ПВО. Представители стран, участвовавших в нападении на Сирию, мотивируют удар якобы имевшим место применением САА химоружия в городе Дума Восточной Гуты.

Провинция Хомс

Минувшей ночью силы США, Франции и Великобритании нанесли ракетные удары по территории Сирийской Арабской Республики. Хотя ПВО сирийской армии уничтожили значительную часть снарядов, некоторые из них достигли целей. Информационное агентство SANA писало, что в результате попадания ракеты международной коалиции в склад боеприпасов САА на западе провинции Хомс пострадало, по меньшей мере, трое гражданских.

В северной части региона были зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями, базирующимися в окрестностях города Ар-Растан. О перестрелках писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Напомним, на данной территории действует режим прекращения огня, который нарушают сторонники «Джебхат ан-Нусры». Боевики радикальных группировок атакуют расположения САА и мирные поселения провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Недалеко от города Меядин на востоке провинции Дейр-эз-Зор были зафиксированы боестолкновения между проправительственными силами и террористами «Исламского государства». О перестрелках между САА и бандами ИГИЛ1 писало информационное агентство DeirEzzor 24 на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). Сообщалось также, что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел пунктов дислокации ИГИЛовцев недалеко от границы с Ираком.

Позже медиакрыло ИГИЛ Furat писало о попытке атаки расположений САА в районе Абу Кемаля. Армия САР отбила атаку радикалов. Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска вели обстрел пунктов дислокации террористов ИГ в окрестностях деревень Аль-Багуз и Ас-Суса.

В это время на подконтрольных SDF территориях в северной части Дейр-эз-Зора неизвестный застрелил связанного с ИГИЛ боевика. Об этом сообщало Almanar News.

Напомним, разрозненные отряды ИГ все еще скрываются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях региона. Ранее курды не зачистили эти районы от «спящих ячеек» ИГ, что позволило исламистам подготовиться к атакам на позиции САА.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал на своем сайте, что в квартале Аль-Маншия административного центра провинции Даръа отмечались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции.

В окрестностях населенного пункта Хит в западной части провинции Даръа не прекращались перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». О столкновениях писал SOHR. Ранее в боях с ИГИЛ «свободная армия» потеряла двоих командиров.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжалась операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передавал в сети Telegram (@Syrianow10), что артиллерия правительственных войск нанесла удары по опорным пунктам радикальных исламистов в районе деревни Хабит. Накануне в населенный пункт были доставлены отравляющие токсичные вещества. Местные источники полагают, что «Тахрир аш-Шам» готовит провокацию с применением химического оружия, чтобы позже обвинить правительственные силы в нарушении международной конвенции.

Местный Telegram-канал (@Syrianow10) сообщал, что на севере провинции был нейтрализован боевик одного из незаконных формирований, действующих в регионе.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ атаковала пункты дислокации «Тахрир аш-Шам» недалеко от города Аз-Закят на севере провинции Хама.

Ранее в эту часть региона прибыло несколько единиц военной техники исламистов. В частности несколько пикапов, оснащенных пулеметами, было переброшено к поселению Мурек. Вероятно, сторонники «Джебхат ан-Нусры» готовятся атаковать позиции правительственных сил САР в Курназе и Халфае.

Позже SOHR сообщил, что артиллерия САА атаковала позиции «Ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Ирак

В провинции Найнава арестовано шесть членов «Исламского государства», передавало Iraqi News. По сведениям информационного агентства, двое исламистов были задержаны в городе Талль Афар, остальные ИГИЛовцы скрывались в пригородах Мосула. Напомним, на территории региона продолжается операция ВС Ирака по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГ.

Подконтрольное ИГИЛ информагентство «Аль-Амак» передавало, что боевики ИГ напали на позиции «Хашд аш-Шааби» к северу от Тикрита. В результате столкновения радикалам якобы удалось убить 17 ополченцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)