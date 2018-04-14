США ждут от России шагов по восстановлению сотрудничества — Белый дом

Вашингтон, 14 апреля. Власти США хотят общаться с Россией и ждут от нее шагов по восстановлению сотрудничества. Об этом в субботу заявил официальный представитель администрации президента США, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Россия может сыграть значительную роль в мире и на Ближнем Востоке, поэтому США заинтересованы в поддержании нормальных отношений с Москвой.

«Мы хотим общаться с Россией, чтобы это общение привело к большей стабильности и безопасности в мире, в том числе на Ближнем Востоке. Но это должно быть двусторонним, это не должно быть только желанием США, Россия должна ответить действиями», — отметил представитель Белого дома.

Еще один представитель администрации президента США подчеркнул, что Вашингтон надеется восстановить взаимодействие с Россией в сфере нераспространения оружия массового поражения. Он добавил, что в Вашингтоне разочарованы тем, что две страны не могут найти точек соприкосновения в этом вопросе.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности сотрудничать с США по разным вопросам, однако Соединенные Штаты всякий раз применяли шаги, которые обостряли и без того непростые отношения между Москвой и Вашингтоном.