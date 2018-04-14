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Политика
Удары США, Франции и Великобритании помогают террористам в Сирии — Лукашевич
Политика
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    Удары США, Франции и Великобритании помогают террористам в Сирии — Лукашевич

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    Удары США, Франции и Великобритании помогают террористам в Сирии — Лукашевич

    Вена, 14 апреля. Ракетные удары Соединенных Штатов, Великобритании и Франции по военным и гражданским объектам в Сирийской Арабской Республике помогают террористам, которых непосредственно курируют западные агрессоры. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в связи с агрессией международной коалиции во главе с США в Сирии.

    «Действия Вашингтона, Лондона и Парижа прямо помогают террористам в Сирии, которые находятся под их прямым управлением. Это прямо противоречит обязательствам этих стран в ОБСЕ. Такие шаги абсолютно неприемлемы и неправомерны», — сказал дипломат.

    Ранее президент России Владимир Путин осудил ракетные удары США и их союзников по военным целям и объектам гражданской инфраструктуры в Сирии. Глава государства подчеркнул, что своими действиями международная коалиция помогает террористическим группировкам. По мнению российского лидера, агрессия Вашингтона спровоцирует еще одну волну беженцев в САР.

    Удары США, Франции и Великобритании помогают террористам в Сирии — Лукашевич

    В Генштабе ВС России сообщили, что в ходе массированного ракетного удара международной коалиции ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк».

    Автор: Сергей Свазовский
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