Вена, 14 апреля. Ракетные удары Соединенных Штатов, Великобритании и Франции по военным и гражданским объектам в Сирийской Арабской Республике помогают террористам, которых непосредственно курируют западные агрессоры. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в связи с агрессией международной коалиции во главе с США в Сирии.

«Действия Вашингтона, Лондона и Парижа прямо помогают террористам в Сирии, которые находятся под их прямым управлением. Это прямо противоречит обязательствам этих стран в ОБСЕ. Такие шаги абсолютно неприемлемы и неправомерны», — сказал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин осудил ракетные удары США и их союзников по военным целям и объектам гражданской инфраструктуры в Сирии. Глава государства подчеркнул, что своими действиями международная коалиция помогает террористическим группировкам. По мнению российского лидера, агрессия Вашингтона спровоцирует еще одну волну беженцев в САР.

В Генштабе ВС России сообщили, что в ходе массированного ракетного удара международной коалиции ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк».