«Вы показали свои нечистоплотные игры»: Россия потребовала от США прекратить агрессию против Сирии

Нью-Йорк, 14 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал от США и их союзников прекратить военную агрессию против Сирии.

Выступая на заседании Совбеза ООН, дипломат обвинил Вашингтон, Париж и Лондон в неприкрытом лицемерии, поскольку сперва они требуют провести расследование, а затем, не дождавшись его начала, сами назначают виновного и наказывают его.

«Почему вы не дождались результата того расследования, к которому вы сами призывали? СБ в параличе от вас. Требуем немедленно прекратить агрессию и воздержаться от незаконного применения силы в будущем. Вы сегодня в очередной раз показали всему миру свои нечистоплотные игры», — подчеркнул Небензя.

По словам дипломата, в советское время была распространена брошюра «Откуда исходит угроза миру», в которой говорилось о военных приготовлениях США и НАТО. С тех пор, отметил постпред РФ, ничего не изменилось.

Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии в Сирии. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против САР, однако документ не набрал необходимого числа голосов.