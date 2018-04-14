Устав ООН был грубо попран: Небензя прокомментировал удар США по Сирии

Нью-Йорк, 14 апреля. Эта суббота стала печальным днем как для мира, так и для ООН и ее устава, заявил российский постпред в ООН Василий Небензя, комментируя удар США и их союзников по Сирии.

Выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя заявил, что действия США, Великобритании и Франции грубо попрали устав ООН, а Совет Безопасности всемирной организации, фактически, ушел от своих обязанностей.

«Сегодня печальный день для мира, ООН, ее устава, который был грубо попран, для Совета Безопасности, который ушел от своих обязанностей. Хотелось бы верить, что мы не увидим дня хуже, чем этот», – заявил российский дипломат.

Напомним, что ВС США, Великобритании и Франции провели ракетный удар по территории Сирии в ночь на субботу. По данным Минобороны России, были выпущены 103 ракеты, 71 из которых была сбита силами ПРО Сирии. Сообщается о трех пострадавших в ходе обстрела.

Президент России Владимир Путин осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что такими действиями коалиция лишь помогает террористам. Также российский лидер отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.