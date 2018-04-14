Сирия новости 14 апреля 22.30: жители Алеппо осудили удары коалиции, новая попытка ИГ атаковать позиции САА в Дейр-эз-Зоре провалилась

Сирия, 14 апреля. В Алеппо проходит митинг в поддержку правительства Асада и против атак международной коалиции, в Дейр-эз-Зоре провалилась новая попытка ИГ1 напасть на позиции САА, в Даръа продолжаются перестрелки между САА и боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, ведут обстрел позиций боевиков в Даръа.

«Исламское государство»1: ведет бои с САА в Дамаске, пыталось атаковать САА в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

Провинция Дамаск

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что город Дума покинули последние представители группировки «Джейш аль-Ислам». По сведениям автора публикации, бригады Сирийской арабской армии (САА) приступили к зачистке кварталов населенного пункта.

К югу от Дамаска продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и террористами «Исламского государства», дислоцирующимися в районе лагеря беженцев Ярмук.

Провинция Алеппо

Жители административного центра провинции Алеппо вышли на митинг в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и правительства Башара Асада. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что демонстранты с сирийскими и российскими флагами осудили недавнюю неожиданную атаку сил США, Великобритании и Франции.

Напомним, минувшей ночью возглавляемая США международная коалиция атаковала территорию САР, выпустив 105 ракет. 71 снаряд ликвидировали сирийские ПВО. Представители стран, участвовавших в нападении на Сирию, мотивируют удар якобы имевшим место применением САА химоружия в городе Дума Восточной Гуты.

Провинция Дейр-эз-Зор

Недалеко от Абу Кемаля зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами ИГИЛ1. По сведениям подконтрольного «Исламскому государству» источника Furat, ИГИЛовцы пытались атаковать расположения армии САР, но получили отпор. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска ведут обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов в окрестностях деревень Аль-Багуз и Ас-Суса.

В это время на подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях в северной части Дейр-эз-Зора неизвестный застрелил связанного с ИГИЛ боевика. Об этом пишет Almanar News.

Провинция Даръа

Недалеко от административного центра провинции Даръа продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Об этом пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@BGarattini) один из местных источников.

На западе региона в это время не утихают бои между группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», связанной с «Исламским государством» и Сирийской свободной армией (ССА). ПО сведениям военных источников, «свободная армия» несет потери в живой силе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)