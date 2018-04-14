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«Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии
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    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

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    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    Нью-Йорк, 14 апреля. США, Великобритания и Франция продолжают погружать мировую политику в атмосферу мифов. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Российский дипломат обвинил страны, участвовавшие в ударе по Сирии, в извращении международного права и подмене понятий. Он также подчеркнул, что Россия продолжит голосовать так, как ей диктуют международное право, устав ООН, совесть и правда.

    «Сегодняшнее заседание подтверждает: США, Великобритания и Франция, постоянные члены Совета Безопасности, продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов. Мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Это опасная операция. Это какая-то дипломатия мифов, лицемерия, обмана и подмены понятий. Так мы скоро дойдем до дипломатии абсурда», – заявил Небензя.

    Постпред РФ обвинил США, Великобританию и Францию в создании мифов и отказе верить реальной картине мира.  

    «Вы создаете эти мифы и заставляете всех в них поверить. Мы вашим мифам противопоставляем факты и реальную картину происходящего. Но вы это не видите, не слышите, не хотите. Просто игнорируете то, что вам говорят», – заявил Небензя.  

    По информации Минобороны России, США и союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух – земля», большую часть из которых сбили сирийские ПВО.

    Напомним, целями ударов коалиции США в Сирии стали военные объекты, а также научные центры. Перехвачено было около двух третей от общего количества выпущенных ракет, в результате атаки пострадали три человека. Комментируя произошедшее в Сирии, президент России Владимир Путин заявил, что США усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

    Автор: Антон Зарубин
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