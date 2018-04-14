Китай об ударе коалиции по Сирии: Любые односторонние военные действия нарушают Устав ООН





Нью-Йорк, 14 апреля. Постпред Китая при ООН Ма Чжаосюй на экстренном заседании Совета Безопасности ООН осудил любые односторонние военные действия, которые противоречат целям и принципам Устава ООН, нарушают международное право и приносят еще большие осложнения.

«Призываем вернуться к рамкам международного права и стремиться к диалогу и консультациям», — сказал Ма Чжаосюй. «Китай неоднократно призывал мирно урегулировать споры, а также выступал против применения силы в международных отношениях, — подчеркнул дипломат, добавив, что Пекин призывает стороны конфликта в Сирии стремиться к диалогу.

Кроме того, он подтвердил готовность Китая продолжать играть позитивную роль в целях политического урегулирования ситуации. Особо отметил он и то, что «международное сообщество должно поддерживать роль ООН как основного посредника».

«Никакая сторона не должна предвосхищать результаты» до проведения расследования обстоятельств якобы имевшего место применения химоружия в Думе, которое стало поводом для нанесения удара по Сирии США и союзниками, резюмировал Ма Чжаосюй.

Напомним, утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По Сирии было выпущено более 100 ракет, 71 одну из них перехватила сирийская ПВО.

В результате были ранены три мирных жителя, разрушения получили военные объекты и инфраструктура.