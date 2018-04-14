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«Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию
Политика
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    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

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    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    Нью-Йорк, 14 апреля. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая в ООН, обрушился с резкой критикой на США, Францию и Великобританию, призвав их к ответу за ракетную атаку на военные объекты.  

    Он напомнил последствия вмешательства этих стран в дела Ливии, Югославии, африканских государств, которые пришли в упадок после военной интервенции.

    «Я хочу сказать этим трем агрессорам: вы лжецы, вы нечестны, вы пытаетесь подорвать усилия группы по расследованию, вы лицемеры. Вы используете все в своих интересах, подрываете повестку дня Совбеза, чтобы продолжать свою политику вмешательства и колониализма», — заявил Джаафари.

    Напомним, что в ночь на субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по объектам сирийской армии в Хомсе и в районе Дамаска. После этого Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, осуждающую агрессивные действия западных стран в Сирии. Резолюция так и не была принята, поскольку не смогла набрать необходимое число голосов.

    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    Автор: Антон Соколов
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