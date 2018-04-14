«Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

Нью-Йорк, 14 апреля. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая в ООН, обрушился с резкой критикой на США, Францию и Великобританию, призвав их к ответу за ракетную атаку на военные объекты.

Он напомнил последствия вмешательства этих стран в дела Ливии, Югославии, африканских государств, которые пришли в упадок после военной интервенции.

«Я хочу сказать этим трем агрессорам: вы лжецы, вы нечестны, вы пытаетесь подорвать усилия группы по расследованию, вы лицемеры. Вы используете все в своих интересах, подрываете повестку дня Совбеза, чтобы продолжать свою политику вмешательства и колониализма», — заявил Джаафари.

Напомним, что в ночь на субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по объектам сирийской армии в Хомсе и в районе Дамаска. После этого Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, осуждающую агрессивные действия западных стран в Сирии. Резолюция так и не была принята, поскольку не смогла набрать необходимое число голосов.