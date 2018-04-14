Меню
Новости Сирии
Организаторы инсценировки «химатаки» в Думе арестованы - постпред Сирии при ООН
Политика
США ждут от России шагов по восстановлению сотрудничества — Белый дом
Следующая новость
Загрузка...

    Организаторы инсценировки «химатаки» в Думе арестованы - постпред Сирии при ООН

      /  Обновлено: 
    668

    Организаторы инсценировки «химатаки» в Думе арестованы - постпред Сирии при ООН

    Нью-Йорк, 14 апреля. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, заявил, что организаторы «маскарада» в городе Дума, который был использован в качестве предлога для нанесения ударов, уже признались в инсценировке.

    «Те, кто сфабриковал маскарад с «химоружием» в Гуте, были арестованы. Они уже выступили на телевидении с признанием», - подчеркнул он.

    Напомним, утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По Сирии было выпущено более 100 ракет, 71 одну из них перехватили сирийские средства ПВО.

    Организаторы инсценировки «химатаки» в Думе арестованы - постпред Сирии при ООН

    Джаафари сообщил, что в результате атаки были ранены три мирных жителя, есть разрушения военных объектов и инфраструктуры САР. Одна из ракет, в частности, попала в школьный класс в Дамаске.

    Президент РФ Владимир Путин назвал атаку «агрессией против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом». Российский лидер также напомнил, что предлогом для удара была инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска.

    «Военные эксперты РФ, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества», «ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — подчеркнул он.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    21:00   14 Апреля 2018
    477
    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    20:55   14 Апреля 2018
    686
    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    18:21   14 Апреля 2018
    11382
    «Сирия – США – 71:32 – счет на табло». В Сети иронизируют над провальным ударом США по САР

    «Сирия – США – 71:32 – счет на табло». В Сети иронизируют над провальным ударом США по САР

    18:00   14 Апреля 2018
    9003