Нью-Йорк, 14 апреля. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, заявил, что организаторы «маскарада» в городе Дума, который был использован в качестве предлога для нанесения ударов, уже признались в инсценировке.

«Те, кто сфабриковал маскарад с «химоружием» в Гуте, были арестованы. Они уже выступили на телевидении с признанием», - подчеркнул он.

Напомним, утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По Сирии было выпущено более 100 ракет, 71 одну из них перехватили сирийские средства ПВО.

Джаафари сообщил, что в результате атаки были ранены три мирных жителя, есть разрушения военных объектов и инфраструктуры САР. Одна из ракет, в частности, попала в школьный класс в Дамаске.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку «агрессией против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом». Российский лидер также напомнил, что предлогом для удара была инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска.

«Военные эксперты РФ, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества», «ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — подчеркнул он.