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Пентагон списал свои ошибки при ударе в Сирии на нашествие «русских троллей»
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    Пентагон списал свои ошибки при ударе в Сирии на нашествие «русских троллей»

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    Пентагон списал свои ошибки при ударе в Сирии на нашествие «русских троллей»

    Вашингтон, 14 апреля. Пентагон заявил о масштабной «дезинформационной кампании» со стороны России после ракетного удара, который был выполнен США и их союзниками по Сирии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель военного ведомства США Дана Уайт.

    «В последние 24 часа наблюдался рост активности российских троллей на 2000%», — сказала Уайт.

    По мнению ряда СМИ, данное высказывание означает, что Пентагон просто списал свои ошибки при ударе по Сирии на «русских троллей». После появления сообщений о нанесении удара по Сирии эта тема стала одной из самых обсуждаемых в социальных сетях. Множество американских пользователей высказались против атаки Сирии – и были немедленно записаны Пентагоном в «русские тролли».

    Как сообщал раньше российский Генштаб, из 103 запущенных ракет, 71 была успешно перехвачена системами ПВО Сирии. Очевидная неэффективность действий Пентагона вызвала дополнительную волну критики в соцсетях, которую американские военные также поспешили списать на так называемых «русских троллей».

    Напомним, ранее российский адмирал, бывший командующий Балтийским флотом Владимир Валуев назвал удар возглавляемой США международной коалиции по Сирии плохо согласованным. По его словам, об этом свидетельствует временная протяженность атаки.

    Автор: Антон Зарубин
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