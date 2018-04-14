СБ ООН не принял внесенный Россией проект резолюции с осуждением удара по Сирии          

Нью-Йорк, 14 апреля. Российский проект резолюции, который осуждает атаки США, Франции и Великобритании на Сирию, так и не был принят Совбезом ООН, поскольку документ не смог набрать девяти голосов, необходимых для утверждения.

В субботу Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой потребовала от США и их союзников «немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН».

Это стало реакцией на ракетную атаку, осуществленную США, Великобританией и Францией на объекты правительственной армии в Сирии. Соединенные Штаты связывают атаку с сообщением «Белых касок» о «химатаке» в сирийской Думе, однако ни Вашингтон, ни сами «каски» не предоставили никаких доказательств того, что химическое оружие действительно было применено. Более того, нападение на Сирию произошло за день до того, как страну посетили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые должны были провести расследование в Думе.