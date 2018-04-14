Эксперты ОЗХО встретятся с руководством Сирии в Дамаске

Нью-Йорк, 14 апреля. Эксперты Организации по запрещению химического оружия в субботу прибыла в Дамаск. Вечером того же дня специалисты ОЗХО намерены встретиться с представителями сирийской власти, чтобы обсудить с ними сложившуюся ситуацию, заявил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари.

«Делегация ОЗХО все же прибыла в Дамаск сегодня в полдень, и мы проведем встречу через два часа, в семь вчера по местному времени с участием властей Дамаска», — отметил он.

Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, страны, которые поддерживают атаку США, Франции и Великобритании на Сирию, пытаются расчленить арабскую республику. Таким образом, уверен дипломат, цели этих стран ничем не отличаются от целей террористов, с которыми якобы борется возглавляемая США коалиция.