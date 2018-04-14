Перемелет всех нападавших как мельница: генерал ВС РФ объяснил важность С-300 для Сирии

Москва, 14 апреля. Система противовоздушной обороны Сирии простроена по принципу советской ПВО, что делает закономерным решение усилить ее за счет поставок комплексов С-300. Об этом заявил бывший заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Бижев прокомментировал действия систем ПВО Сирии, которые сумели перехватить 71 из 103 крылатых ракет, запущенных США и Великобританией по территории Сирии. По его словам, эффективность сирийской системы ПВО обусловлена тем, что она эшелонированная и использует взаимодействие комплексов дальнего, среднего и малого действия.

«Благодаря такому подходу, сегодняшнее нанесение воздушного удара странами Запада никакого серьезного эффекта не имело», – отметил он.

При этом он подчеркнул, что поставки в Сирию комплексов С-300 позволят значительно усилить систему ПВО страны.

«Стоящие сейчас у них на вооружении С-200 может стрелять только по одной цели двумя ракетами, в то время как один дивизион С-300 одновременно стреляет по 6 ракетам. Причем если в С-200 оператор вручную ищет цель, то в С-300 все происходит в автомате. Офицеру пуска надо только соглашаться с решением боевого алгоритма. Использование таких комплексов в коротком воздушном бою перемелет всех нападавших как мельница», – подчеркнул Бижев.

Напомним, что ВС США, Великобритании и Франции провели ракетный удар по территории Сирии в ночь на субботу. По данным Минобороны России, были выпущены 103 ракеты, 71 из которых была сбита силами ПРО Сирии. Сообщается о трех пострадавших в ходе обстрела.

Президент России Владимир Путин осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что такими действиями коалиция лишь помогает террористам. Также российский лидер отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.