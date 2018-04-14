От удара в Сирии пострадали только мирные жители: ракета США попала в школьный класс

Нью-Йорк, 14 апреля. Три мирных жителя получили ранения в результате удара коалиции по Сирии, заявил сегодня постпред САР при ООН Башар Джафаари. Некоторые ракеты, по его данным, попали в мишени в Дамаске, в частности, в школьный класс.

«Системы обороны смогли перехватить больше количество ракет. Но некоторые ракеты попали в мишени в Дамаске, в частности, в школьный класс. Три гражданских лица были ранены», — сообщил Джафаари в ходе своего выступления на экстренном заседании Совбеза ООН.

Как сообщалось ранее, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в ночь на 14 апреля. С 03.42 до 05.10 мск по САР было выпущено более 100 крылатых ракет, 71 из них удалось сбить сирийской ПВО.

Поводом для нанесения удара стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где якобы было применено химическое оружие. Сообщения распространили оппозиционные властям Сирии СМИ и ряд НПО, в том числе "Белые каски".

В Минобороны РФ напомнили сообщали, что эта организация не является достоверным источником информации. 9 апреля представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.