Кто придумал алфавит? Петербуржцев проверили на знание русского языка. ФАН-ТВ

С 2004 года в России традиционно каждую весну проходит тотальный диктант. Его основная цель — популяризация русского языка. В рамках образовательной акции каждый желающий может проверить свои знания этого предмета. ФАН-ТВ провел опрос, приуроченный к данному событию. Жителям Петербурга предложили ответить на несколько вопросов из школьной программы.

Большинство респондентов дали верные ответы. Однако, у многих затруднение вызвал вопрос о личных местоимениях. Половина опрошенных не знает, кому принадлежит идея создания алфавита. Тем не менее, результаты опроса показали, что жители Северной столицы, помнят школьную программу по русскому языку.