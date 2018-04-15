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ФАН-ТВ
Кто придумал алфавит? Петербуржцев проверили на знание русского языка. ФАН-ТВ
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    Кто придумал алфавит? Петербуржцев проверили на знание русского языка. ФАН-ТВ

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    С 2004 года в России традиционно каждую весну проходит тотальный диктант. Его основная цель — популяризация русского языка. В рамках образовательной акции каждый желающий может проверить свои знания этого предмета. ФАН-ТВ провел опрос, приуроченный к данному событию. Жителям Петербурга предложили ответить на несколько вопросов из школьной программы.

    Большинство респондентов дали верные ответы. Однако, у многих затруднение вызвал вопрос о личных местоимениях. Половина опрошенных не знает, кому принадлежит идея создания алфавита. Тем не менее, результаты опроса показали, что жители Северной столицы, помнят школьную программу по русскому языку.

    Автор: Оксана Стяжкина; Александр Яремчук
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