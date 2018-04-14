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Пакистан призвал соблюдать Устав ООН, комментируя нападение США на Сирию
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    Пакистан призвал соблюдать Устав ООН, комментируя нападение США на Сирию

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    Пакистан призвал соблюдать Устав ООН, комментируя нападение США на Сирию

    Исламабад, 14 апреля. Власти Пакистана призывают все стороны придерживаться устава ООН. Об этом в субботу заявило министерство иностранных дел страны.

    «Мы с озабоченностью наблюдаем за развитием ситуации в Сирии. Мы призываем все стороны воздержаться от действий, несовместимых с Уставом ООН», — говорится в сообщении.

    МИД Пакистана заявил, что эксперты ОЗХО должны провести расследование, чтобы установить достоверность фактов применения химоружия, а страны — оказать специалистам полное содействие для  «прекращения страданий сирийского народа». Исламабад выразил надежду на то, что все стороны будут работать над поиском решения по выходу из затянувшегося конфликта.

    Напомним, что США, Франция и Великобритания в ночь на субботу совершили массированную ракетную атаку на военные объекты Сирии. Президент РФ Владимир Путин назвал действия западных стран актом агрессии против суверенного государства, пишет «Свободная пресса». Он обратил внимание на то, что западные союзники своей атакой нарушили Устав ООН, который запрещает подобные действия без одобрения со стороны Совета безопасности.

    Пакистан призвал соблюдать Устав ООН, комментируя нападение США на Сирию

                  

     

    Автор: Антон Соколов
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