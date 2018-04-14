Макрон отметил «великолепное взаимодействие» армий Франции, США и Британии в Сирии

Париж, 14 апреля. Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с премьером Великобритании Терезой Мэй и американским лидером Дональдом Трампом обсудили авиаудары в Сирии. Об этом сообщили в субботу в администрации президента Франции.

«Он поприветствовал великолепное взаимодействие нашей (французской — ред.) армии с армиями наших британских и американских союзников в ходе операции против химического потенциала сирийского режима, задачи которой были выполнены», — информирует Елисейский дворец.

В свою очередь, российский адмирал, бывший командующий Балтийским флотом Владимир Валуев отметил, что как такового «успешного взаимодействия» армий США, Франции и Британии в САР не было — удар по Арабской республике был плохо согласован между странами. Об этом свидетельствует и временная протяженность атаки.

Как сообщалось ранее, удары по Сирии США и союзники нанесли сегодня ночью. По данным министерства обороны РФ, с 03.42 до 05.10 мск они выпустили по территории Арабской республики более 100 ракет, противовоздушный бой вела сирийская ПВО, и большинство ракет были сбиты на подлете к целям, которыми стали сирийские правительственные объекты, использующиеся, по мнению ряда стран Запада, якобы для производства химического оружия. Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, на сегодняшний день страны, которые открыто поддерживают удары по Сирии, пытаются расчленить страну, как и террористы, с которыми якобы борется возглавляемая США коалиция.