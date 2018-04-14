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Политика
Самолеты и ангары целы: очевидец рассказал, как армия Сирии отбила атаку США на аэродром «Думейр»
Политика
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    Самолеты и ангары целы: очевидец рассказал, как армия Сирии отбила атаку США на аэродром «Думейр»

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    Самолеты и ангары целы: очевидец рассказал, как армия Сирии отбила атаку США на аэродром «Думейр»

    Дамаск, 14 апреля. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который лично побывал на сирийском аэродроме «Думейр» под Дамаском, опроверг распространенную США информацию о том, что все цели были поражены в ходе обстрела.

    По словам журналиста, сирийские военные, используя российские зенитно-ракетные системы «Бук»,  сбили все ракеты, направленные на аэродром. При этом самая дальняя цель была перехвачена на расстоянии 26 км, а самая ближняя — в 12 км от базы. Коц отметил, что в этот раз сирийцы сработали гораздо лучше, чем в прошлом году, когда американцы атаковали авиабазу «Шайрат» — и самолеты, и инфраструктура остались целыми.

    «Здесь я вижу, что и самолеты целы, и ангары целы, и, собственно, сами сирийские бойцы уцелели, играют возле ангаров в футбол, очень довольны жизнью и нахваливают российскую технику, с помощью которой удалось отбить атаку на этом направлении», — рассказал военкор в эфире радио «Комсомольская правда».

    Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии.

    Самолеты и ангары целы: очевидец рассказал, как армия Сирии отбила атаку США на аэродром «Думейр»

    Автор: Антон Соколов
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